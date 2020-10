Nuovo dpcm: come cambiano le regole per parrucchieri, estetisti, tatuatori (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Nuovo dpcm cambia le regole per quanto riguarda la professione di parrucchieri, estetisti e tatuatori. Scopriamo le ultime novità alla luce delle affermazioni rilasciate dal premier Conte con l’obiettivo di abbassare il rischio di una seconda ondata di Coronavirus. Il ritorno alla mascherina obbligatoria all’aperto è stato il primo restringimento dopo che per mesi si poteva passeggiare senza indossarla, quando per la strada. Ma con il Nuovo dpcm cambiano anche le regole per alcune professioni specifiche, oltre che per le attività come ristoranti e bar. come dovranno comportarsi parrucchieri, estetisti e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilcambia leper quanto riguarda la professione di. Scopriamo le ultime novità alla luce delle affermazioni rilasciate dal premier Conte con l’obiettivo di abbassare il rischio di una seconda ondata di Coronavirus. Il ritorno alla mascherina obbligatoria all’aperto è stato il primo restringimento dopo che per mesi si poteva passeggiare senza indossarla, quando per la strada. Ma con ilanche leper alcune professioni specifiche, oltre che per le attivitàristoranti e bar.dovranno comportarsie ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Alessan44981341 : Covid Nuovo DPCM in arrivo pronta la chiusura dei locali e stretta su feste negozi e palestre - cesarebrogi1 : Nel nuovo Dpcm feste e locali osservati speciali. Ma se l’indice di contagio sale, stop a negozi e palestre -