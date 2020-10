Numeri coronavirus 9 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo toccato quota 4.458 nuovi casi e oggi il trend viene nuovamente confermato in netta crescita . I Numeri coronavirus 9 ottobre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 5.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le persone morte per Covid sono oggi 28, dato che porta il totale dei morti Covid a 36.111 da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 70.110 mentre i dimessi e i guariti oggi sono +1.186 rispetto a ieri, dato che porta il totale delle persone guarite dal virus a 237.549 in tutta Italia. Nella giornata di oggi i tamponi effettuati sono stati 129.471, ancor un nuovo record rispetto a quello di ieri. #coronavirus, 09/10/20 • Attualmente positivi: 70.110 • Deceduti: 36.111 (+28, +0,08%) • Dimessi/Guariti: 237.549 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo toccato quota 4.458 nuovi casi e oggi il trend viene nuovamente confermato in netta crescita . Irestituiscono un numero di nuovi positivi pari a 5.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le persone morte per Covid sono oggi 28, dato che porta il totale dei morti Covid a 36.111 da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 70.110 mentre i dimessi e i guariti oggi sono +1.186 rispetto a ieri, dato che porta il totale delle persone guarite dal virus a 237.549 in tutta Italia. Nella giornata di oggi i tamponi effettuati sono stati 129.471, ancor un nuovo record rispetto a quello di ieri. #, 09/10/20 • Attualmente positivi: 70.110 • Deceduti: 36.111 (+28, +0,08%) • Dimessi/Guariti: 237.549 ...

