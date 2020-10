Non solo il superbonus 110%. Crediti fiscali per i pagamenti. Parla la senatrice M5S, Ricciardi: “Così si mettono in circolo risorse aggiuntive” (Di venerdì 9 ottobre 2020) senatrice Sabrina Ricciardi (5S), in vista del Recovery Fund il Movimento punta a stabilizzare molti bonus fiscali, favorendone una massiccia circolazione. Lei è firmataria di un ddl ad hoc, cosa prevede? “Per risponderle prendo come esempio e punto di partenza il superbonus 110% per le ristrutturazioni energetiche e antisismiche a costi estremamente ridotti per le famiglie. è una misura del M5S che in questi giorni sta avendo un tale apprezzamento che molte associazioni, come Abi, Ance e Unioncamere, ci hanno chiesto una stabilizzazione. Cosa che puntiamo a fare nella legge di bilancio. Ma il superbonus è una porta letteralmente spalancata su una grande opportunità”. Sarebbe a dire? “Il superbonus poggia sulla libera ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020)Sabrina(5S), in vista del Recovery Fund il Movimento punta a stabilizzare molti bonus, favorendone una massiccia circolazione. Lei è firmataria di un ddl ad hoc, cosa prevede? “Per risponderle prendo come esempio e punto di partenza ilper le ristrutturazioni energetiche e antisismiche a costi estremamente ridotti per le famiglie. è una misura del M5S che in questi giorni sta avendo un tale apprezzamento che molte associazioni, come Abi, Ance e Unioncamere, ci hanno chiesto una stabilizzazione. Cosa che puntiamo a fare nella legge di bilancio. Ma ilè una porta letteralmente spalancata su una grande opportunità”. Sarebbe a dire? “Ilpoggia sulla libera ...

Pontifex_it : L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di re… - mtvitalia : La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix… - Mov5Stelle : Per tutelare la nostra salute e quella di chi ci sta accanto indossiamo sempre la #mascherina, da adesso obbligator… - Love_Canem : RT @cansgaze: Comunque sappiate che anche se Can confermerà che sono solo amici, sarò comunque libera di fantasticare e intasare le vostre… - haroldostyloso_ : @ariaxshe amo sono solo coglioni, non devi stare male per loro. Non sono nessuno per dirti niente?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Trump, Biden e non solo. Come cambia la guerra fredda del gas. L'analisi di Bessi Formiche.net Guida agli eventi da non perdere questa settimana

Ancora indecisi su cosa fare la sera? Ci pensiamo noi a darvi qualche dritta … Tranquilli, molti degli eventi culturali in programma questa settimana si svolgono on line e sono gratuiti, a partire dag ...

Corte dei conti promuove il bilancio della Regione Puglia, Emiliano e Piemontese: “Avere i conti in ordine è essenziale per farsi rispettare”

Pieno conseguimento degli equilibri di bilancio, risultato di amministrazione positivo, elevata giacenza di cassa, costante riduzione dell’indebitamento, tasse che non crescono per i pugliesi, equilib ...

Ancora indecisi su cosa fare la sera? Ci pensiamo noi a darvi qualche dritta … Tranquilli, molti degli eventi culturali in programma questa settimana si svolgono on line e sono gratuiti, a partire dag ...Pieno conseguimento degli equilibri di bilancio, risultato di amministrazione positivo, elevata giacenza di cassa, costante riduzione dell’indebitamento, tasse che non crescono per i pugliesi, equilib ...