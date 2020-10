Non ha vinto Greta, clamoroso schiaffo ai Nobel per la pace: il premio al Wfp (Di venerdì 9 ottobre 2020) Niente premio Nobel per la pace per Greta Thunberg. Questa è la vera notizia. Il riconoscimento, infatti, è stato conferito al World Food Programme, che "in tempi di pandemia ha dimostrato incredibili capacità nella lotta contro la fame ne mondo". Il comitato norvegese dei Nobel ha conferito il premio più prestigioso del mondo, al Wfp, l'agenzia Onu con sede a Roma, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di battaglia contro il coronavirus. Come detto, deluse le attese di chi sperava che il Nobel andasse alla baby-attivista-ecologista Greta Thunberg. Motivando la scelta del Wfp, il Comitato ha spiegato che è stata presa "per "per i suoi sforzi per combattere la fame, usata come arma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nienteper laperThunberg. Questa è la vera notizia. Il riconoscimento, infatti, è stato conferito al World Food Programme, che "in tempi di pandemia ha dimostrato incredibili capacità nella lotta contro la fame ne mondo". Il comitato norvegese deiha conferito ilpiù prestigioso del mondo, al Wfp, l'agenzia Onu con sede a Roma, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di battaglia contro il coronavirus. Come detto, deluse le attese di chi sperava che ilandasse alla baby-attivista-ecologistaThunberg. Motivando la scelta del Wfp, il Comitato ha spiegato che è stata presa "per "per i suoi sforzi per combattere la fame, usata come arma ...

TeresaBellanova : #AndreaGhez è la quarta donna ad aver vinto il #Nobel per la Fisica dal 1903. E noi ci auguriamo di non dover aspet… - carlosibilia : In bocca al lupo a tutti i nuovi sindaci sostenuti da @Mov5Stelle: 6 su 7 hanno conquistato l'appellativo di 'Primo… - matteorenzi : . @ItaliaViva preferisce il maggioritario: collegi, doppio turno e sapere il giorno delle elezioni chi ha vinto. Se… - DdsigfridaDelia : RT @ilSaggiatoreEd: Il @nytimes pubblica oggi una piccola summa dell'opera di Louise Glück, che ha vinto il #nobel per la letteratura ma da… - Alice70A : RT @SalaLettura: Oggi ancora, notte e giorno il mio cuore arde di pena: il volto bello di luna al colmo della mia amata, splendido del sale… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vinto Malerba: "Non hanno perso i cittadini, ha vinto la Democrazia" Vivere Senigallia World Food Programme premio Nobel pace 2020/ Agenzia Onu contro la fame nel mondo

World Food Programme ha vinto premio Nobel pace 2020: scelta Agenzia Onu contro fame nel mondo: migliora le condizioni per la pace nelle aree di conflitto.

Kenin: "Swiatek in finale senza perdere un set? Non significa nulla"

Non è facile guadagnarsi il rispetto ed è molto facile perderlo. Come ho già detto, le persone adesso mi rispettano” – ha precisato. Kenin ha raccontato le sue sensazioni dopo l’interruzione per il ...

World Food Programme ha vinto premio Nobel pace 2020: scelta Agenzia Onu contro fame nel mondo: migliora le condizioni per la pace nelle aree di conflitto.Non è facile guadagnarsi il rispetto ed è molto facile perderlo. Come ho già detto, le persone adesso mi rispettano” – ha precisato. Kenin ha raccontato le sue sensazioni dopo l’interruzione per il ...