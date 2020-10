Niente crollo delle iscrizioni per il covid L' Università italiana passa il primo esame

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus ha lanciato alle; una difficile sfida: riuscire a contenere il caos in un periodo in cui il caos circola in tutto mondo, spinto dallo stravolgimento organizzativo dettato dalla pandemia. L’Italia questa sfida al momento sembra reggerla più di quanto avviene in altre parti del mondo: norme chiare, controlli stringenti e la predisposizione di insegnanti e docenti a rispettarli permettono di tracciare un bilancio positivo a circa un mese dal via. In altri paesi, al contrario, i governi spesso non sono stati in grado di garantire un sistema di test e tracciamento che funzioni, con la conseguente rivolta dei ragazzi, disorientati di fronte a quello che percepiscono come uno smarrimento istituzionale, mentre continuano a scoppiare focolai nelle sedi. Bene la ripartenza di settembre, dunque, ma anche in Italia le ...