Nel Lazio i reparti Covid sono pieni: la Regione pronta ad aumentare i posti letto disponibili (Di venerdì 9 ottobre 2020) Numeri alla mano, ha ragione Walter Ricciardi: i reparti Covid nel Lazio sono pieni. Ed è possibile che nelle prossime ore l'unità di crisi regionale inizi a ragionare sul secondo 'upgrade' delle strutture dedicato nel giro di appena due settimane, dopo la "fase VI" varata il 28 settembre. L'allarme lanciato a Sky Tg24 dal membro esecutivo dell'Oms e consigliere del governo italiano, è suffragato dalla fotografia attuale sulla gestione del contagio nella Capitale. Secondo il bollettino del 9 ottobre, diramato dalla Regione Lazio, il totale dei ricoverati nei reparti Covid sono ben 853, a fronte degli 866 posti letto ordinari ...

