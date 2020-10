Negli UCI Cinemas arriva “Il Caso Pantani” dal 12 al 14 ottobre

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dal 12 al 14UCIIlPantani – L’Omicidio Di Un Campione Il lungometraggio diretto da Domenico Ciolfi che porta sul grande schermo la storia del Pirata a 16 anni dalla sua scomparsa. Dal 12 al 14nelle multisale del circuito UCIIlPantani – L’Omicidio Di Un Campione, la storia di un atleta che è diventato un mito. Un mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. È la storia di un uomo appassionato e tenace e delle sue contraddizioni. Una storia che merita di essere raccontata. Distribuito da Koch Media, IlPantani – L’Omicidio Di Un Campione è un noir ...

Insidetheshowit : Negli UCI Cinemas arriva Maledetto Modigliani dal 12 al 14 ottobre - - LiguriaNotizie : Negli Uci Cinemas il docufilm Maledetto Modigliani - emiliaromagnago : L’Uomo Delfino il 5 e 6 ottobre negli UCI dell’Emilia Romagna - WantedCinema : Arriverà anche a #genova @UCI_Cinemas Fiumara il nostro film sulla figura affascinante di #jacquesmayol campione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Negli UCI

Sardegna Reporter

N-acetylglucosamine, uno zucchero semplice trovato in latte materno umano e venduto sotto il nome di supplemento dietetico non quotato in borsa negli Stati Uniti, promuove la riparazione della mielina ...Il lungometraggio "Mi chiamo Francesco Totti" diretto da Alex Infascelli sarà visibile nelle multisale UCI Cinemas a partire dal 19 ottobre.