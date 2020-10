Nazionale Italia Under 21: la partita Islanda-Italia non si giocherà (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Nazionale Italia Under 21 è nel caos più totale ha causa dei focolai di epidemia scoppiati in sole 24 ore. La Uefa dopo i casi dei calciatori azzurri affetti da Covid ha preso la sua decisione: la partita Islanda-Italia è stata annullata. Alla fine si è deciso che per precauzione fosse meglio rinviare il tutto prima di essere sicuri che i casi di Covid siano sotto controllo. L’Islanda stessa ha chiesto che la squadra Italiana al completo fosse messa sotto quarantena. Leggi anche: Nazionale Under 21: due calciatori positivi al Covid Nazionale Italia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 ottobre 2020) La21 è nel caos più totale ha causa dei focolai di epidemia scoppiati in sole 24 ore. La Uefa dopo i casi dei calciatori azzurri affetti da Covid ha preso la sua decisione: laè stata annullata. Alla fine si è deciso che per precauzione fosse meglio rinviare il tutto prima di essere sicuri che i casi di Covid siano sotto controllo. L’stessa ha chiesto che la squadrana al completo fosse messa sotto quarantena. Leggi anche:21: due calciatori positivi al Covid...

Produzione di rifiuti stabile nel complesso, con Marche, Emilia Romagna e Toscana che registrano un incremento e Lazio ed Umbria una diminuzione; la raccolta differenziata è passata dal 41% al 58% tra ...

Dopo aver scritto della situazione Covid in Sudan ecco cosa succede in Uganda, Paese con un approccio alla disabilità apparentemente analogo a quello italiano. Sempre grazie alla preziosa mediazione d ...

