Nasce la nuova Alitalia: “Crediamo nel rilancio del settore” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nasce la nuova Alitalia. I ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, dei Trasporti, Paola De Micheli, dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno firmato il decreto che costituisce la nuova società per il trasporto aereo e prova a rilanciare una compagnia da tempo in crisi, in un settore colpito durissimo dalla pandemia. LEGGI ANCHE > Alitalia torna in vendita: offerte entro il 18 marzo. E c’è l’ipotesi di uno “spacchettamento” Nuovo consiglio d’amministrazione e “netta discontinuità” col passato: ecco la nuova Alitalia A guidare la nuova Alitalia saranno l’ex ad di Poste Italiane, Francesco Caio, come presidente e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 ottobre 2020)la. I ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, dei Trasporti, Paola De Micheli, dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno firmato il decreto che costituisce lasocietà per il trasporto aereo e prova a rilanciare una compagnia da tempo in crisi, in un settore colpito durissimo dalla pandemia. LEGGI ANCHE >torna in vendita: offerte entro il 18 marzo. E c’è l’ipotesi di uno “spacchettamento” Nuovo consiglio d’amministrazione e “netta discontinuità” col passato: ecco laA guidare lasaranno l’ex ad di Poste Italiane, Francesco Caio, come presidente e ...

mitgov : Firmato il decreto per la costituzione della Newco per il trasporto aereo. Nasce oggi la nuova compagnia aerea di b… - Agenzia_Italia : Decolla la newco, nasce la Nuova Alitalia - ReviewSearchIT : ?: Netflix come funziona? Recensione sincera e chiara di Netflix: Vi raccontiamo in questa nuova recensione di… - minciotti : RT @CRobbiano: Una nuova #libreria a #Genova Nei vicoli di Pré nasce Librìdo, bar e casa editrice tra caffè popolari, spritz e opere d’arte… - manu_etoile : RT @Agenzia_Italia: Decolla la newco, nasce la Nuova Alitalia -