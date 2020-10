Nasce il mercato unico europeo del crowdfunding | cosa cambia?

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildeldiventerà realtà tra circa un anno. La plenaria di Bruxelles ha infatti approvato lo scorso 5 ottobre le nuove regole per ilin Europa. A essere regolamentati sono gli investimenti nella forma di capitale di rischio, prestito, titoli di debito o obbligazioni sottoscritti da piccoli investitori, generalmente persone fisiche, attraverso piattaforme online specializzate. Fissati anche i tempi per l’entrata in vigore del regolamento: 12 mesi (salvo deroghe) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione, pubblicazione che è attesa a giorni. Il nuovo, quindi, permetterà a start-up e PMI di accedere a un enorme bacino potenziale di ...

Il mercato unico europeo del crowdfunding diventerà realtà tra circa un anno. La plenaria di Bruxelles ha infatti approvato lo scorso 5 ottobre le nuove regole per il crowdfunding in Europa. A essere ...