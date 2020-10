Napoli, Victor Osimhen si racconta: dalla Nigeria al cuore dei napoletani (Video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Victor Osimhen, il numero 9 del club partenopeo si racconta in un Video di quasi 6 minuti diffuso dalla Ssc Napoli. dalla sua infanzia difficile in Nigeria, costretto a lavorare per aiutare la famiglia, alla scomparsa prematura della madre con il papà che dopo poco perde il lavoro. L’idolo Drogba, la paura del razzismo in Italia e la voglia di ricambiare a suon di gol tutto l’affetto e la fiducia che la tifoseria partenopea gli ha dato già prima di essere ufficialmente un giocatore del Napoli. Il Video: La storia di @VictorOsimhen9. Ripercorriamo insieme a lui i passaggi più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, il numero 9 del club partenopeo siin undi quasi 6 minuti diffusoSscsua infanzia difficile in, costretto a lavorare per aiutare la famiglia, alla scomparsa prematura della madre con il papà che dopo poco perde il lavoro. L’idolo Drogba, la paura del razzismo in Italia e la voglia di ricambiare a suon di gol tutto l’affetto e la fiducia che la tifoseria partenopea gli ha dato già prima di essere ufficialmente un giocatore del. Il: La storia di @9. Ripercorriamo insieme a lui i passaggi più ...

