Napoli | tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati stamattina

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un lungo sospiro di sollievo in casa, è arrivato l’esito deiquesta mattina a Castel Volturno per il controllo dei calciatori azzurri in quarantena dopo la gara contro il Genoa. Ilsu twitter ha confermato che glidegli esami sonoal Covid-19 iai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario. — Official SSC(@ssc) October 9, 2020 L'articolo ilsta.