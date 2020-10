Napoli, investito e sbalzato da un tir in pieno giorno: morto in ospedale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un altro pedone investito e ucciso a Napoli. Succede nel quartiere Gianturco. Si tratta di un 72enne del posto travolto da un Tir nei pressi di una rotatoria. A darne notizia è il portale de Il Mattino. Napoli, 72enne investito da un tir: morto in ospedale Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava a piedi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un altro pedonee ucciso a. Succede nel quartiere Gianturco. Si tratta di un 72enne del posto travolto da un Tir nei pressi di una rotatoria. A darne notizia è il portale de Il Mattino., 72enneda un tir:inSecondo quanto ricostruito, la vittima si trovava a piedi … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

sonoNAPnonITA : @casertacampania Ok, ma Commisso per realizzare il centro sportivo xi metterà soldi suoi, non della Fiorentina. DeL… - LionardoFronti : @WeLiveHard @pronto_il @CalcioFinanza Mi puoi citare una squadra che ha fatto un gran mercato? Guarda l’Inter: ha i… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Incidente a Napoli, anziano investito e ucciso da una Volante della polizia a piazza Cavour - positanonews : Napoli, anziano investito e ucciso da una volante della Polizia a piazza Cavour tra le #news - Notiziedi_it : Incidente a Napoli, anziano investito e ucciso da una Volante della polizia a piazza Cavour -