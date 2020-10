Napoli, Bakayoko: la prossima estate si tratterà per acquistarlo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Napoli potrebbe acquistare definitivamente Bakayoko a condizioni molto vantaggiose A riportarlo è Repubblica Tiémoué Bakayoko è stato l’ultimo colpo del mercato azzurro. Il … L'articolo Napoli, Bakayoko: la prossima estate si tratterà per acquistarlo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilpotrebbe acquistare definitivamentea condizioni molto vantaggiose A riportarlo è Repubblica Tiémouéè stato l’ultimo colpo del mercato azzurro. Il … L'articolo: lasi tratterà perproviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - DiMarzio : #Calciomercato | Prime immagini per #Bakayoko in Italia: visite mediche per il #Napoli - DiMarzio : #Napoli, per il centrocampo occhi su #Bakayoko - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Koulibaly, #Bakayoko e #Osimhen: adesso il #Napoli mette i muscoli - pino_nostro : RT @Gazzetta_it: #Koulibaly, #Bakayoko e #Osimhen: adesso il #Napoli mette i muscoli -