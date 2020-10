Movida | possibile sferzata del Governo | chiusura anticipata bar e ristoranti

Leggi su chedonna

(Di venerdì 9 ottobre 2020)stretta sullanotturna per via dei contagi in aumento, ilesclude un nuovo lockdown ma fa appello alla responsabilità dei cittadini: regole più stringenti su mascherina e distanziamento. Ipotesidi bar e. Il numero di contagi nel nostro Paese continua a salire, mentre prosegue la disputa sull’obbligo di mascherine … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it