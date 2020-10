Mondo della televisione in lutto: da Italia1 a Rete4 a LA7, morto nella sua casa a Roma Lillo Tombolini (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si è spento poche ore fa, nella sua casa di Roma, il direttore e giornalista Quintilio Tombolini, per tutti Lillo, all’età di 79 anni. Il cordoglio dei più grandi della televisione italiana. Ecco la sua straordinaria carriera. La carriera di Lillo Tombolini Nato a Palermo il 5 febbraio del 1941, Lillo Tombolini è stato uno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si è spento poche ore fa,suadi, il direttore e giornalista Quintilio, per tutti, all’età di 79 anni. Il cordoglio dei più grandiitaliana. Ecco la sua straordinaria carriera. La carriera diNato a Palermo il 5 febbraio del 1941,è stato uno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Inter : ?? | WALLPAPER Hai già personalizzato il tuo smartphone con i colori più belli del mondo? Da oggi puoi farlo anche… - matteosalvinimi : #Salvini: amo confrontarmi sempre, non si finisce mai di imparare. Intendo aprire le porte della Lega a imprenditor… - antoniospadaro : Ci scopriamo in un mondo non solo diviso da lotte e tensioni, ma anche fragile a causa di un virus. Essere fratelli… - SenatoreF : Fanno la marcetta della liberazione quella congrega destroide da fascio #nomask #covidioti vogliono dare lezioni… - goldoux : @_yelle_ Mi sembra chiaro che se ti negano nozioni importanti da piccolo per una buona parte della tua vita avrai d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo della Anagni – Marianna Caratelli vola nel mondo della danza (video) TG24.info Bwin data center: EUFA Nations League, il 58% dei tifosi crede nell’Italia campione

(Roma 9 ottobre 2020) - Per i tifosi Djoko-Nadal in finale al Rolland Garros Roma 9 ottobre 2020. Dopo la vittoria contro l’Olanda e il pareggio con la Bosnia di Dzeko, l’Italia vola in Polonia, per l ...

Nell’emergenza i forti prosperano e i deboli soccombono

La pandemia sembra aver acutizzato le disparità di rappresentanza dei gruppi di interessi in Italia e in Europa ...

(Roma 9 ottobre 2020) - Per i tifosi Djoko-Nadal in finale al Rolland Garros Roma 9 ottobre 2020. Dopo la vittoria contro l’Olanda e il pareggio con la Bosnia di Dzeko, l’Italia vola in Polonia, per l ...La pandemia sembra aver acutizzato le disparità di rappresentanza dei gruppi di interessi in Italia e in Europa ...