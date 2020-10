Mondiali Qatar 2022, qualificazioni sudamericane: vittorie per Uruguay e Argentina (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella notte italiana si sono conclusi tre match validi per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Il Perù ha strappato all’85’ un pareggio contro il Paraguay: la partita è terminata 2-2, con la doppietta di Romero per i padroni di casa (67′, 81′) e la doppietta ospite di Carrillo (52′, 85′). L’Uruguay si è invece aggiudicato la vittoria di misura contro il Cile per 2-1, sbloccando il risultato su rigore (Suarez, 39′) e poi segnando il gol vittoria al 90+3′ con Gomez. Per il Cile è invece andato a segno Sanchez (54′), che nei primi minuti del secondo tempo aveva ristabilito la parità. Successo di misura anche per l’Argentina, che si è imposta sull’Ecuador per 1-0. ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella notte italiana si sono conclusi tre match validi per leai. Il Perù ha strappato all’85’ un pareggio contro il Paraguay: la partita è terminata 2-2, con la doppietta di Romero per i padroni di casa (67′, 81′) e la doppietta ospite di Carrillo (52′, 85′). L’si è invece aggiudicato la vittoria di misura contro il Cile per 2-1, sbloccando il risultato su rigore (Suarez, 39′) e poi segnando il gol vittoria al 90+3′ con Gomez. Per il Cile è invece andato a segno Sanchez (54′), che nei primi minuti del secondo tempo aveva ristabilito la parità. Successo di misura anche per l’, che si è imposta sull’Ecuador per 1-0. ...

