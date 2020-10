Mina ha chiesto di collaborare con un giovane artista italiano | di chi si tratta

Leggi su yeslife

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Potrebbe arrivare una delle collaborazioni più inattese degli ultimi tempi:ha infattidicon unche non ha tardato a rispondere in modo affermativoè senza alcun dubbio una delle voci italiane più importanti e più amate di sempre. Gli artisti farebbero a gara per potercon un’… L'articolo proviene da YesLife.it.