Milinkovic trascina la Serbia. Dzeko e Pjanic salutano l'Europeo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - La Serbia di Milinkovic Savic supera la Norvegia di Haaland per 2-1 dopo i tempi supplementari. La Bosnia di Dzeko e Pjanic va ko ai calci di rigore contro l' Irlanda del Nord e fallisce l'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - LadiSavic supera la Norvegia di Haaland per 2-1 dopo i tempi supplementari. La Bosnia diva ko ai calci di rigore contro l' Irlanda del Nord e fallisce l'...

laziopress : - pasqualinipatri : Nazionali, Milinkovic trascina la Serbia. Vavro in campo oltre cento minuti - laziopress : Nazionali, Milinkovic trascina la Serbia. Vavro in campo oltre cento minuti - LALAZIOMIA : Nazionali, Milinkovic trascina la Serbia. Vavro in campo oltre cento minuti - infoitsport : Nations League, Milinkovic trascina la Serbia in finale: entra e segna una doppietta -