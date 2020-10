Milinkovic-Savic eroe della Serbia. I media: “Vale 100 milioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sergej Milinkovic-Savic nuovo eroe Nazionale della Serbia, o quasi. E’ entrato nella ripresa eri sera e ha portato la sua Nazionale alla finale playoff per la qualificazione agli Europei con una doppietta. Una competizione a cui i serbi non partecipano da 20 anni. Il centrocampista della Lazio è stato benedetto dai media e i tifosi locali che lo esaltano e sperano possa portargli agli Europei. Del centrocampista della Lazio, in Serbia scrivono: “L’eroe del nostro calcio, un movimento in risalita. Sergej vale davvero 100 milioni!”. E Claudio Lotito gongola e si gode l’ennesima risalita del suo fenomeno. La richiesta del patron biancoceleste, che era già di 100 milioni, dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) SergejnuovoNazionale, o quasi. E’ entrato nella ripresa eri sera e ha portato la sua Nazionale alla finale playoff per la qualificazione agli Europei con una doppietta. Una competizione a cui i serbi non partecipano da 20 anni. Il centrocampistaLazio è stato benedetto daie i tifosi locali che lo esaltano e sperano possa portargli agli Europei. Del centrocampistaLazio, inscrivono: “L’del nostro calcio, un movimento in risalita. Sergej vale davvero 100 milioni!”. E Claudio Lotito gongola e si gode l’ennesima risalita del suo fenomeno. La richiesta del patron biancoceleste, che era già di 100 milioni, dopo ...

