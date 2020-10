Milano: occupa una casa e la usa come deposito droga, arrestato (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato uno spacciatore di 39 anni, gambiano, che ha occupato una casa per usarla come deposito della droga. L'arresto è stato ieri, in via 5 maggio, nel quartiere Quarto Oggiaro. L'uomo è irregolare sul territorio e pluripregiudicato. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Oggiaro sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti, che in una riunione condominiale avevano discusso di un appartamento occupato abusivamente. Il gambiano è stato interpellato e si è difeso, spiegando di essere ospite di un amico, che gli aveva fornito le chiavi. Gli agenti lo hanno informato che l'appartamento era oggetto di procedura espropriativa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ott. (Adnkronos) - La polizia dihauno spacciatore di 39 anni, gambiano, che hato unaper usarladella. L'arresto è stato ieri, in via 5 maggio, nel quartiere Quarto Oggiaro. L'uomo è irregolare sul territorio e pluripregiudicato. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Oggiaro sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti, che in una riunione condominiale avevano discusso di un appartamentoto abusivamente. Il gambiano è stato interpellato e si è difeso, spiegando di essere ospite di un amico, che gli aveva fornito le chiavi. Gli agenti lo hanno informato che l'appartamento era oggetto di procedura espropriativa e ...

TV7Benevento : Milano: occupa una casa e la usa come deposito droga, arrestato... - cmagix52 : #ottoemezzo Bonafede che ha liberato centinaia di mafiosi lavora giorno e notte ..speriamo di no.. ed adesso si occ… - Ricercamy : Il nostro cliente, azienda informatica in grande espansione che si occupa di consulenza e sviluppo tecnologie e pia… - Yogaolic : #Milano Sesto, occupa parcheggio davanti a una casa: picchiato con il calcio di una pistola - qn_giorno : #Milano, #Sesto, occupa parcheggio davanti a una casa: picchiato con il calcio di una pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Milano occupa Milano: occupa una casa e la usa come deposito droga, arrestato Fortune Italia Milano: occupa una casa e la usa come deposito droga, arrestato

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato uno spacciatore di 39 anni, gambiano, che ha occupato una casa per usarla come deposito della droga. L'arresto è stato ieri, in via 5 ...

Entrano per sgombrare e trovano bazar della droga

Era abusivo in un appartamento a Milano. L'uomo si è anche presentato alla riuinione di condominio in cui si parlava dell'appartamento ...

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato uno spacciatore di 39 anni, gambiano, che ha occupato una casa per usarla come deposito della droga. L'arresto è stato ieri, in via 5 ...Era abusivo in un appartamento a Milano. L'uomo si è anche presentato alla riuinione di condominio in cui si parlava dell'appartamento ...