Milano: le chiedono il permesso di soggiorno ma lei non ce l' ha perché è italiana (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fermata per un controllo dei Carabinieri, le viene chiesto di mostrare il permesso di soggiorno. Ma lei è italiana. Maria Anna Campadello ha 32 anni, è nata a Lima ma dall'età di 2 anni – quando fu adottata da una famiglia italiana – vive in Italia. Maria si trovava a Milano, nei pressi della Stazione Centrale … L'articolo Milano: le chiedono il permesso di soggiorno ma lei non ce l' ha perché è italiana proviene da leggilo.org.

edigram : RT @vitcastagna: Chiedono usare il recovery fund x mitigare gli effetti del cambiamento climatico ma non si illudono troppo #climatecrisis… - il_misantropo : @KatRinakor @bioccolo Non credo non gli interessi, ma è semplicemente la risultante di troppo interessi incrociati.… - vitcastagna : Chiedono usare il recovery fund x mitigare gli effetti del cambiamento climatico ma non si illudono troppo… - milano_xr : RT @XrItaly: Siamo all'#Eni per denunciare il suo (sporco) #greenwashing. ??In questo momento, un gruppo di attivist* si sta incatenando a… - milano_xr : RT @XrItaly: Da ore attivist* di #ExtinctionRebellion sono incatenat* davanti alla sede dell’#ENI. Chiedono di confrontarsi con il Ministr… -