Milano-Cortina, Bach: 'L'Italia ha l'occasione di mostrare il meglio di sé'
Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach durante l'apertura del Festival dello Sport della Gazzetta dello Sport al Piccolo Teatro di Milano. 'In questo periodo di grande incertezza, la ...

“I Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 saranno una fantastica opportunità per mettere in mostra il meglio che l’Italia ha da offrire”. Sono queste le parole con cui Thomas Bach, presidente del CIO ...

Giovani Malago a RTL 192.5:” lo sport in Italia sta dando segno di voler ripartire”. A Milano-Cortina faremo di tutto per fare bella figura”

Il Presidente Giovanni Malago’ è stato intervistato in diretta su RTL 102.5 ieri sera, in occasione della serata di celebrazione per i 100 anni dalla fondazione della FISI. Su Alberto Tomba, Malagò d ...

Il Presidente Giovanni Malago' è stato intervistato in diretta su RTL 102.5 ieri sera, in occasione della serata di celebrazione per i 100 anni dalla fondazione della FISI. Su Alberto Tomba, Malagò d ...