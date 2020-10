Milan, perdita pesante nel bilancio al 30 giugno 2020: -195 milioni di euro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Milan comunica una pesante perdita nel bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: ecco il comunicato ufficiale Il Milan comunica i dati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: perdita di 195 milioni di euro. «Il Consiglio d’Amministrazione di AC Milan ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo. In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilcomunica unanelper l’esercizio chiuso al 30: ecco il comunicato ufficiale Ilcomunica i dati dell’esercizio chiuso al 30di 195di. «Il Consiglio d’Amministrazione di ACha approvato oggi il progetto diper l’esercizio chiuso al 30, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo. In una stagionemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti ...

