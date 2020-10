Milan, il messaggio di Ibrahimovic fa impazzire i tifosi in vista del derby (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram un messaggio che fa capire che si sia negativizzato dal Covid. Forse è vicino alla guarigione ma lo svedese intanto manda un messaggio di ottimismo ai tifosi rossoneri in vista del derby, match al quale non vuole mancare. Il popolo rossonero esulta.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGILTsAn0tK/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attaccante delZlatanha postato su Instagram unche fa capire che si sia negativizzato dal Covid. Forse è vicino alla guarigione ma lo svedese intanto manda undi ottimismo airossoneri indel, match al quale non vuole mancare. Il popolo rossonero esulta.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGILTsAn0tK/" ITA Sport Press.

