Milan, Gabbia positivo al coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono quattro i giocatori del Milan positivi al coronavirus. Gabbia si è aggiunto a Ibrahimovic, Leao e Duarte. MilanO – Sale a quattro il numero dei giocatori del Milan positivi al coronavirus. Dopo Ibrahimovic, Leao e Duarte, anche Matteo Gabbia ha contratto il virus. E’ lui, infatti, uno dei due giocatori risultati contagiati in ritiro in Italia Under 21. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in Italia per effettuare la quarantena in attesa di riunirsi al gruppo. Gabbia positivo al coronavirus La positività di Matteo Gabbia è stata confermata dal Milan con un comunicato ufficiale: “AC Milan – si legge ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono quattro i giocatori delpositivi alsi è aggiunto a Ibrahimovic, Leao e Duarte.O – Sale a quattro il numero dei giocatori delpositivi al. Dopo Ibrahimovic, Leao e Duarte, anche Matteoha contratto il virus. E’ lui, infatti, uno dei due giocatori risultati contagiati in ritiro in Italia Under 21. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in Italia per effettuare la quarantena in attesa di riunirsi al gruppo.alLa positività di Matteoè stata confermata dalcon un comunicato ufficiale: “AC– si legge ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. - DiMarzio : #Milan, anche #Gabbia positivo al #coronavirus: era in Islanda con la #NazionaleU21 - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È GABBIA UNO DEI NAZIONALI U21 POSITIVI AL COVID-19 Lo ufficializza il club con un comunicato uffic… - Livia_DiGioia : RT @Andysaro: Se la positività di #Ibra e #Duarte risale a 15 giorni fa e al #Milan non si sono registrati altri casi, quella di #Gabbia pu… - ildiavolo_d : RT @DiMarzio: Dopo #Gabbia del #Milan, reso noto anche il secondo giocatore positivo della #NazionaleUnder21: è #Plizzari, portiere della #… -