Milan, Gabbia positivo al Coronavirus: le ultime (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Milan conosce un altro caso di positività al Coronavirus: si tratta di Matteo Gabbia, contagio rilevato in Under 21 Sale a tre il conto dei positivi in casa Milan. Dopo Zlatan Ibrahimovic e Duarte, anche Matteo Gabbia è risultato positivo al Coronavirus, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il caso di positività del difensore rossonero sarebbe stato rilevato in Under 21, quindi uno dei due positivi comunicato oggi. L’altro, secondo quanto riportato dalla Rosea, è Plizzari, ex portiere rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilconosce un altro caso di positività al: si tratta di Matteo, contagio rilevato in Under 21 Sale a tre il conto dei positivi in casa. Dopo Zlatan Ibrahimovic e Duarte, anche Matteoè risultatoal, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il caso di positività del difensore rossonero sarebbe stato rilevato in Under 21, quindi uno dei due positivi comunicato oggi. L’altro, secondo quanto riportato dalla Rosea, è Plizzari, ex portiere rossonero. Leggi su Calcionews24.com

marco__ermini : Dopo #Bastoni e #Skriniar anche #Nainggolan #Gagliardini e #Radu per l’#inter. Per il #Milan ancora positivi… - max74volpato : RT @RibaltaRossoner: Anche Matteo Gabbia positivo al Covid 19.... #lockdown #SempreMilan #Milan - KiraFreeo : RT @Daniele39091477: Abbiamo Ibra e Rebic fuori, Romagnoli che avrà una settimana di allenamenti nelle gambe, e si aggiunge anche l’assenza… - ale18riva : Nella foto, Simon Kjaer stringe la mano destra al suo nuovo compagno di reparto per il Derby, ovvero il nuovo centr… - RibaltaRossoner : Anche Matteo Gabbia positivo al Covid 19.... #lockdown #SempreMilan #Milan -