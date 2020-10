Milan, bilancio in rosso da 195 milioni: perdite record per i rossoneri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Milan ha approvato il bilancio dell’ultimo esercizio e ha reso noto che i conti sono in rosso da 195 milioni di euro. Si tratta di una cifra record dovuta anche all’emergenza coronavirus – per il club rossonero, che però nel comunicato diffuso sul sito ufficiale ha mostrato fiducia in vista del futuro: “Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria di AC Milan, ha comunque consentito importanti investimenti, i cui effetti inizieranno a essere visibili nel prossimo futuro”. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilha approvato ildell’ultimo esercizio e ha reso noto che i conti sono inda 195di euro. Si tratta di una cifradovuta anche all’emergenza coronavirus – per il clubnero, che però nel comunicato diffuso sul sito ufficiale ha mostrato fiducia in vista del futuro: “Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria di AC, ha comunque consentito importanti investimenti, i cui effetti inizieranno a essere visibili nel prossimo futuro”.

