Mick Schumacher, debutto nelle libere F1 al Nurburgring cancellato dal meteo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La direzione gara ha ufficialmente cancellato la prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel al Nurburgring a causa del maltempo. Salta quindi l'esordio di Mick Schumacher che avrebbe dovuto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 ottobre 2020) La direzione gara ha ufficialmentela prima sessione di provedel GP dell'Eifel ala causa del maltempo. Salta quindi l'esordio diche avrebbe dovuto ...

Sport_Mediaset : #MickSchumacher alla viglia dell'esordio in #F1. #SportMediaset - Eurosport_IT : La prima sessione di prove libere non è andato in scena ??? #Formula1 | #F1 | #EifelGP - PassioneCalc10 : RT @EmilioBerettaF1: F1, tensione al Nurburgring: un positivo alla Mercedes. Esordio per Mick Schumacher: ''Papà sempre … - EmilioBerettaF1 : F1, tensione al Nurburgring: un positivo alla Mercedes. Esordio per Mick Schumacher: ''Papà sempre … - _starshineforju : A Mick Schumacher e Callum Ilott non piace questo elemento -