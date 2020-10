Mick Schumacher debutta in Formula 1 (Di venerdì 9 ottobre 2020) È giovane, talentuoso, vincente, e con un cognome che per molti è un destino segnato da tempo. Lui è Mick Schumacher, 21 anni, di professione pilota, proprio come il papà sette volte campione del mondo e idolo del popolo ferrarista, e debutterà ufficialmente in Formula 1 il 9 ottobre, in occasione delle prove libere del venerdì sullo storico circuito tedesco del Nurburgring. Lo farà al volante dell'Alfa Romeo dell'italiano Antonio Giovinazzi, che poi riprenderà il suo ruolo da titolare nelle prove ufficiali del sabato. Mick, attualmente il numero uno della nidiata di giovani piloti della Ferrari Driver Academy, corre in Formula 2, dove comanda il campionato grazie a due vittorie e ben 10 podi, un bottino che gli permette di guidare la classifica ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) È giovane, talentuoso, vincente, e con un cognome che per molti è un destino segnato da tempo. Lui è, 21 anni, di professione pilota, proprio come il papà sette volte campione del mondo e idolo del popolo ferrarista, e debutterà ufficialmente in1 il 9 ottobre, in occasione delle prove libere del venerdì sullo storico circuito tedesco del Nurburgring. Lo farà al volante dell'Alfa Romeo dell'italiano Antonio Giovinazzi, che poi riprenderà il suo ruolo da titolare nelle prove ufficiali del sabato., attualmente il numero uno della nidiata di giovani piloti della Ferrari Driver Academy, corre in2, dove comanda il campionato grazie a due vittorie e ben 10 podi, un bottino che gli permette di guidare la classifica ...

