Meteo Italia nel lungo termine: ESTREMO, tra maltempo e rischio OTTOBRATA (Di venerdì 9 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI L'Autunno è una stagione dinamica e per definirsi tale non può non accompagnarsi a ondate di maltempo rilevanti. Osservando i vari modelli matematici di previsione è quel che si nota, ossia dinamicità Meteo climatica che potrebbe riservare non poche sorprese da qui all'ultima decade mensile. Anzitutto dobbiamo occuparci dell'imminente ondata di maltempo, maltempo che ovviamente verrà trattato dettagliatamente nell'approfondimento a breve termine ma che in questa sede interessa menzionare per gli effetti che potrebbe avere nel lungo periodo. Come detto si scaverà una lacuna proprio nel cuore del Mediterraneo e al suo interno potrebbero affluire altre ...

