METEO 7 Giorni: FRONTE ARTICO verso l'Italia. MALTEMPO e CALO TERMICO (Di venerdì 9 ottobre 2020) METEO SINO AL 15 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Sul Mediterraneo è tornato ad instaurarsi un campo anticiclonico, che abbraccia anche l'Italia dove il tempo è divenuto più stabile e soleggiato. Le temperature diurne sono risalita ovunque di qualche grado, ma senza alcun pARTICOlare eccesso. Si tratta però solo di una fase di relativa calma prima della tempesta. Il dominio dell'anticiclone inizierà a perdere colpi da inizio weekend, in attesa della frustata perturbata che colpirà in pieno il nostro Paese. Il peggioramento sarà innescato dall'affondo di una saccatura da nord che punterà il Mediterraneo Occidentale, con lo sviluppo di un sistema perturbato ben organizzato. Nella giornata domenicale la perturbazione entrerà nel vivo sull'Italia ...

