Metalmeccanici | si moltiplicano le mobilitazioni in tutta Italia dopo il no delle imprese agli aumenti Il 5 11 lo sciopero generale

In attesa dello sciopero generale di Metalmeccanici fissato per il prossimo 5 novembre, si moltiplicano le mobilitazioni spontanee e locali. La posizione sul rinnovo del contratto assunta dalla Federmeccanica di Confindustria, con un no a qualsiasi ipotesi di aumento che non sia legata all'inflazione perché i lavoratori hanno già avuto troppo in passato, ha acceso comprensibilmente gli animi. La Fiom segnala come l'elenco degli stabilimenti in sciopero continui ad allungarsi: "Dalla Lamborghini di Bologna alla Marcegaglia di Forlì e quella di Ravenna, alla Argo Tractors (ex Landini) di Reggio Emilia con i suoi 1.300 addetti, la Beretta di Brescia, l'Electrolux di Treviso, la Dana Graziano di Torino, la Komatsu di Padova, ...

Ultime Notizie dalla rete : Metalmeccanici moltiplicano Metalmeccanici, si moltiplicano le mobilitazioni in tutta Italia dopo il no delle imprese agli aumenti Il Fatto Quotidiano METALMECCANICI: IL 5 NOVEMBRE SCIOPERO NAZIONALE

ROMA – A meno di ventiquattro ore dalla rottura delle trattative sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno indetto per il 5 novembre lo sciopero nazionale cont ...

