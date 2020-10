Mercosur | impatto insostenibile per l’Amazzonia

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il «negoziatore più trasparente del mondo», come si definisce la Commissione europea, si scopre ancora una volta meno coerente di come vorrebbe apparire. Il Parlamento europeo, con una risoluzione non vincolante ha affermato che «non può ratificare« l’accordo di liberalizzazione commerciale tra l’Ue e i Paesi del– Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay – «nella forma attuale» perché i capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile, al lavoro, all’ambiente e all’implementazione dell’Accordo di Parigi sul clima sono deboli. Ma Greenpeace, entrata … Continua L'articoloper l’Amazzonia proviene da il manifesto.