Meno contagi in Italia? «Perché spagnoli e francesi sono più sporchi», la sparata del leghista Ciocca in tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)Se in Italia ci sono Meno contagi di Coronavirus rispetto ad altri Paese europei come Francia o Spagna, la ragione secondo l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca sta tutta nella scarsa abitudine all’igiene da parte di francesi e spagnoli. L’ultima provocazione, come lui stesso l’ha definita a Orario continuato su Telelombardia, ha lasciato perplesso anche il conduttore Marco Oliva che a quel punto ha chiesto: «Si rende conto di quello che ha detto? francesi e spagnoli sono più zozzi?». Ciocca ha tirato dritto: «Eh sì, non so se siete stati in Francia o in ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 ine nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)Se incidi Coronavirus rispetto ad altri Paese europei come Francia o Spagna, la ragione secondo l’europarlamentareAngelosta tutta nella scarsa abitudine all’igiene da parte di. L’ultima provocazione, come lui stesso l’ha definita a Orario continuato su Telelombardia, ha lasciato perplesso anche il conduttore Marco Oliva che a quel punto ha chiesto: «Si rende conto di quello che ha detto?più zozzi?».ha tirato dritto: «Eh sì, non so se siete stati in Francia o in ...

Rossana44792035 : RT @MT_Meli_: “Mai così tanti contagi da aprile”. Poi precisano: “Ad aprile i tamponi eseguiti erano meno della metà”. Quindi aprile e otto… - qwerty39602114 : @88_Guido @pisto_gol che il protocollo sembra funzionare. Una volta appurato che il protocollo riduce notevolmente… - Open_gol : Secondo l'eurodeputato leghista basta entrare in un bagno italiano per rendersi conto che c'è «un sanitario in più»… - ArturoWeaving : @agorarai Una domanda a proposito: non é che in Francia, Inghilterra e Germania (ed in generale in nord Europa) l’i… - IMBURBE_RITO : RT @MT_Meli_: “Mai così tanti contagi da aprile”. Poi precisano: “Ad aprile i tamponi eseguiti erano meno della metà”. Quindi aprile e otto… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno contagi Meno contagi in Italia? «Perché spagnoli e francesi sono più sporchi», la sparata del leghista Ciocca in tv Open "Più contagi in Francia e Spagna? Sono più 'sporchi". Le parole del leghista Angelo Ciocca

Questa è la verità”, ha affermato Ciocca. “Si rende conto di quello che ha detto?”, ha replicato il giornalista. C’è meno Coronavirus in Italia “perché il comportamento dei cittadini italiani è più ...

Coronavirus, Bonaccini: se necessario pronti a più restrizioni, dipende dai comportamenti che adottiamo

“La risalita dei contagi era prevedibile”, dice il ministro ... Di fronte a eventuali ricadute o meno – puntualizza – si discuterà”. Il presidente poi ha commentato le dichiarazioni di Walter ...

Questa è la verità”, ha affermato Ciocca. “Si rende conto di quello che ha detto?”, ha replicato il giornalista. C’è meno Coronavirus in Italia “perché il comportamento dei cittadini italiani è più ...“La risalita dei contagi era prevedibile”, dice il ministro ... Di fronte a eventuali ricadute o meno – puntualizza – si discuterà”. Il presidente poi ha commentato le dichiarazioni di Walter ...