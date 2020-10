Melissa Satta e Kevin Boateng | clamorosa indiscrezione C’è di nuovo aria di crisi?

Leggi su trendit

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Quella traPrinceè una storia di lungo corso che nasce nel 2011, quando i due hanno cominciato la loro frequentazione. Nel 2016 i due convolano a nozze, per poi separarsi consensualmente all’inizio del 2019. Dopo qualche mese, però, la passione si riaccende etentano una riconciliazione, riuscita, anche per il bene del loro figlio Maddox. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, tuttavia, pare ora esserci maretta tra l’ex velina di Striscia la notizia ed il calciatore. Alcuni indizi, infatti, suggeriscono la possibilità di una nuova rottura tra i due che non appaiono più insieme sui social dal 19 agosto, quando hanno trascorso le vacanze ...