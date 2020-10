Mattarella agli italiani: “Tenere aperto il paese richiede responsabilità” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid, Mattarella: “Tenere aperta l’Italia è una responsabilità comune”. Il presidente esorta gli italiani a collaborare Durante il ricevimento al Quirinale della nuova Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha esortato gli italiani a comportamenti di collaborazione per combattere la pandemia: “La necessità di mantenere aperte le scuole, le … L'articolo Mattarella agli italiani: “Tenere aperto il paese richiede responsabilità” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid,: “Tenere aperta l’Italia è una responsabilità comune”. Il presidente esorta glia collaborare Durante il ricevimento al Quirinale della nuova Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou, il capo dello Stato Sergioha esortato glia comportamenti di collaborazione per combattere la pandemia: “La necessità di mantenere aperte le scuole, le … L'articolo: “Tenereilresponsabilità” proviene da YesLife.it.

