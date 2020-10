Matera-Brindisi, vince Arnaud Démare Ciclismo, giro d'Italia: domani ancora in Puglia, ottava tappa Giovinazzo-Vieste (Di venerdì 9 ottobre 2020) Terza vittoria di tappa per Démare al giro d’Italia di Ciclismo. Il francese si è imposto oggi nella settima tappa Matera-Brindisi. Maglia rosa ancora per Almeida. domani ancora Puglia, in questa edizione 103 della corsa rosa: ottava tappa Giovinazzo-Vieste. Una notizia negativa per il Ciclismo mondiale: annullata la Parigi-Robuaix nella Francia in difficoltà gravissime per il corona virus. (foto: fonte tweet giro d’Italia) L'articolo Matera-Brindisi, vince Arnaud Démare <small ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Terza vittoria diper Démare ald’di. Il francese si è imposto oggi nella settima. Maglia rosaper Almeida., in questa edizione 103 della corsa rosa:. Una notizia negativa per ilmondiale: annullata la Parigi-Robuaix nella Francia in difficoltà gravissime per il corona virus. (foto: fonte tweetd’) L'articoloDémare

