Mastella attacca gli uffici postali: "Se non si dotano di termoscanner li faccio chiudere" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Mi hanno segnalato che gli uffici postali anche quello della 'posta centrale', sono privi di strumenti per misurare la temperatura. E' davvero incredibile". uffici postali di Benevento senza termoscanner per misurare la temperatura ai cittadini. La denuncia arriva su facebook dal sindaco Clemente Mastella che ha minacciato la chiusura se la situazione dovesse ripetersi. "Ma come? facciamo obbligo a tanti piccoli e medi operatori commerciali di attendere a questa modalità e le poste, che hanno soldi sufficienti per disporre di questa misura, disattende ad un obbligo che prima di essere di legge è morale. Agli uffici delle poste vanno sopratutto anziani, ...

