Massimo Galli spiega perché non si possono minimizzare i nuovi casi Covid | VIDEO (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l’accesa discussione con Nicola Porro a Stasera Italia, Massimo Galli è tornato a parlare della situazione Covid in Italia. Lo ha fatto giovedì sera in collegamento con Piazzapulita (La7), spiegando come il semi-negazionismo portato avanti da chi sostiene che la pericolosità del Coronavirus sia una montatura provocata dall’aumento dei tamponi sia del tutto fuori luogo. Perché se è vero che il rapporto casi-testati/positivi sia diminuito rispetto ai mesi di marzo e aprile, è vero anche anche che questo sia solo l’effetto di un Paese più pronto a individuare e tracciare i contagi. LEGGI ANCHE > Massimo Galli: «Siamo sul crinale che potrebbe portarci a una situazione di assoluta ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l’accesa discussione con Nicola Porro a Stasera Italia,è tornato a parlare della situazionein Italia. Lo ha fatto giovedì sera in collegamento con Piazzapulita (La7),ndo come il semi-negazionismo portato avanti da chi sostiene che la pericolosità del Coronavirus sia una montatura provocata dall’aumento dei tamponi sia del tutto fuori luogo. Perché se è vero che il rapporto-testati/positivi sia diminuito rispetto ai mesi di marzo e aprile, è vero anche anche che questo sia solo l’effetto di un Paese più pronto a individuare e tracciare i contagi. LEGGI ANCHE >: «Siamo sul crinale che potrebbe portarci a una situazione di assoluta ...

