La Mascherina va portata sempre nei luoghi chiusi? Il nuovo decreto del Governo (o meglio, la proroga del precedente DPCM, ndr) sembra dire proprio questo, come sottolinea Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano "La Verità", che ieri era presente come ospite nel programma "Piazzapulita" condotto su La7 da Corrado Formigli. Ieri sera Borgonovo era l'unico ad indossare la mascherina tra gli ospiti presenti.

“Gli errori più comuni – spiega – sono legati fondamentalmente al posizionamento della mascherina che deve coprire dal naso fino al mento. Il secondo è quello di sopravvalutare questo dispositivo che ...

Mascherina sempre nei luoghi chiusi? Il giornalista agli ospiti di Piazzapulita: “Siete fuori legge”

Ieri sera Borgonovo era l’unico ad indossare la mascherina tra gli ospiti presenti. Il giornalista sottolineava come nel decreto governativo ci sia l’obbligo di portare la mascherina sia al chiuso che ...

