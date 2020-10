Martina Stella irresistibile tra le meraviglie della Città Eterna | «La classe è classe!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Da dopo il debutto al cinema con L’Ultimo Bacio, per la regia di Gabriele Muccino, la carriera dinon si è più fermata. Oggi l’attrice è molto attiva anche sui social. I suoi video su TikTok con sua figlia regalano sempre un piccolo sorriso a chi li guarda. Su Instagram, invece,con le sue foto da cardiopalma lascia ogni volta i suoi oltre 471 mila followers senza parole. Poche ore fa ha pubblicato una sequenza di foto artistiche realizzate tra ledi Roma. Il look scelto dall’attrice ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi fan. Eleganza, mistero e femminilità sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono. Non c’è nulla da fare,è una vera e ...