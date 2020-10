Martina Colombari | «Anche chi è magra è sottoposta a critiche»

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Con il corpo che si ritrova a 45 anni viene spontaneo chiedersi quante ore di allenamento faccia al giorno Martina Colombari. «Un’ora e mezza, anche tutti i giorni, di attività fisica in palestra con i pesi insieme al mio personal trainer, Gabriele Corradi, che mi segue da 16 anni, poi all’aperto e con le attrezzature dei parchi faccio calisthenics, che utilizza il peso del proprio corpo come resistenza, è lo stesso metodo che usava Jury Chechi, e corro un po’».

La tonicissima Martina Colombari, infatti, nonostante abbia spesso ricevuto accuse per i suoi post social che mostrano il suo corpo fisicato e muscoloso, da molti tacciato come modello estetico ...Capelli, i problemi in autunno della chioma. In questa stagione si possono presentare dei problemi come la classica perdita stagionale ma anche l’alopecia, una mancanza di spessore e volume del fusto ...