Mara Venier sceglie Maria De Filippi: sarà la super ospite di Domenica In (Di venerdì 9 ottobre 2020) Maria Venier e Maria De Filippi torneranno ad intrattenere insieme i telespettatori, anche se solo per un giorno: la conduttrice di Domenica In, infatti, ospiterà la collega nella prossima puntata e le dedicherà parte della sua trasmissione per intervistarla. Un momento estremamente atteso per i fan delle due. La Venier e la De Filippi, che sono amiche da lungo tempo, si rincontreranno, quindi, nella quinta puntata di Domenica In. Le due presentatrici, entrambe vere e proprie Regine della televisione italiana, sono riuscite a superare ogni ipotetico limite imposto dalla concorrenza. L’intervista, non ci sono dubbi, sarà fondata sulla reciproca fiducia che hanno l’una nei confronti ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020)Detorneranno ad intrattenere insieme i telespettatori, anche se solo per un giorno: la conduttrice diIn, infatti,rà la collega nella prossima puntata e le dedicherà parte della sua trasmissione per intervistarla. Un momento estremamente atteso per i fan delle due. Lae la De, che sono amiche da lungo tempo, si rincontreranno, quindi, nella quinta puntata diIn. Le due presentatrici, entrambe vere e proprie Regine della televisione italiana, sono riuscite aare ogni ipotetico limite imposto dalla concorrenza. L’intervista, non ci sono dubbi, sarà fondata sulla reciproca fiducia che hanno l’una nei confronti ...

Tony969696 : RT @bubinoblog: Domenica su Rai1 Mara Venier apre #DomenicaIn con Maria De Filippi, poi Luca Argentero per presentare #DocNelleTueMani, Ren… - cottytorino : Domenica Mara incontra Maria ?????????? incontro tra 2 Regine della Tv ??#domenicain #maravenier #mariadefilippi… - lisaquac81 : @iosonolenny Bon dai, qua capiterebbe Mara Venier?? - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Domenica su Rai1 Mara Venier apre #DomenicaIn con Maria De Filippi, poi Luca Argentero per presentare #DocNelleTueMani, Ren… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Domenica su Rai1 Mara Venier apre #DomenicaIn con Maria De Filippi, poi Luca Argentero per presentare #DocNelleTueMani, Ren… -