Manchester City, il direttore operativo su Messi: “E’ il migliore al mondo, la prossima estate potremmo riprovarci” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Chief Operating Officer del Manchester City Omar Berrada è tornato a parlare di Leo Messi, calciatore del Barcellona che in estate è apparso vicino a lasciare i blaugrana. Tra le eventuali destinazioni dell’argentino in caso di addio non mancava sicuramente la squadra allenata dal suo ex tecnico Pep Guardiola. “E’ il miglior giocatore del mondo e qualsiasi club vorrebbe acquistarlo. Non so cosa accadrà la prossima estate, ma credo che la nostra forza finanziaria e una capacità di sistema ci consentirebbero di fare un investimento del genere. Attualmente abbiamo Aguero e Gabriel Jesus che stanno facendo bene e sono tra i migliori in circolazione, perciò non saremo precipitosi” ha dichiarato il ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Chief Operating Officer delOmar Berrada è tornato a parlare di Leo, calciatore del Barcellona che inè apparso vicino a lasciare i blaugrana. Tra le eventuali destinazioni dell’argentino in caso di addio non mancava sicuramente la squadra allenata dal suo ex tecnico Pep Guardiola. “E’ il miglior giocatore dele qualsiasi club vorrebbe acquistarlo. Non so cosa accadrà la, ma credo che la nostra forza finanziaria e una capacità di sistema ci consentirebbero di fare un investimento del genere. Attualmente abbiamo Aguero e Gabriel Jesus che stanno facendo bene e sono tra i migliori in circolazione, perciò non saremo precipitosi” ha dichiarato il ...

