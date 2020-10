Maltempo, in Liguria danni per 200 milioni: Triora ancora isolata (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ammontano a circa 30 milioni di euro le somme urgenze e a 200 milioni circa i danni al patrimonio pubblico causati dalla devastante ondata di Maltempo che lo scorso fine settimana ha colpito la Liguria“. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, oggi, a margine di una riunione tecnica, che si e’ svolta in Provincia a Imperia. “A quasi una settimana dall’evento – ha aggiunto Giampedrone – abbiamo affrontato tutte le necessita’ di prima emergenza. C’e’ ancora Triora isolata, in Valle Argentina, su cui stiamo lavorando e speriamo di dare risposte al piu’ presto per il ripristino della provinciale”. E’ comunque gia’ ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ammontano a circa 30di euro le somme urgenze e a 200circa ial patrimonio pubblico causati dalla devastante ondata diche lo scorso fine settimana ha colpito la“. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, oggi, a margine di una riunione tecnica, che si e’ svolta in Provincia a Imperia. “A quasi una settimana dall’evento – ha aggiunto Giampedrone – abbiamo affrontato tutte le necessita’ di prima emergenza. C’e’, in Valle Argentina, su cui stiamo lavorando e speriamo di dare risposte al piu’ presto per il ripristino della provinciale”. E’ comunque gia’ ...

Verso metà settimana giungerà un nuovo impulso freddo ed instabile ad alimentare il maltempo sull’Italia ... con primi piovaschi o rovesci tra Liguria di Levante, Toscana e anche settori alpini. Dalla ...

Abbiamo fatto sforzi eccezionali in questi mesi; continueremo a farli per far sì che tutto il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta possano rialzarsi in tempi brevi“.

