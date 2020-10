Maltempo, il meteo peggiora nel weekend: previste pioggia e neve a bassa quota. Da lunedì 12 ottobre temperature in picchiata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Torna il Maltempo in Italia dopo una breve tregua dovuta alla pausa anticiclonica. Da domani 9 ottobre sono previste pioggia e neve, questa volta anche sotto i mille metri di quota. “Sarà una settimana particolarmente movimentata sull’Italia, con frequenti episodi di Maltempo”, ha detto il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Una nuova perturbazione è in arrivo dal Nord Europa e il fronte freddo si affaccerà sulle regioni Settentrionali nel corso di domani. “Arriveranno le prime piogge al Nord e sulla Toscana, ma sarà domenica che il Maltempo tornerà a interessare soprattutto il Nordest e le regioni del Centro con rovesci e temporali diffusi, localmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Torna ilin Italia dopo una breve tregua dovuta alla pausa anticiclonica. Da domani 9sono, questa volta anche sotto i mille metri di. “Sarà una settimana particolarmente movimentata sull’Italia, con frequenti episodi di”, ha detto ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara. Una nuova perturbazione è in arrivo dal Nord Europa e il fronte freddo si affaccerà sulle regioni Settentrionali nel corso di domani. “Arriveranno le prime piogge al Nord e sulla Toscana, ma sarà domenica che iltornerà a interessare soprattutto il Nordest e le regioni del Centro con rovesci e temporali diffusi, localmente ...

