Maltempo | da Reale Group sostegno a Piemonte | Liguria e Val d' Aosta

TORINO (ITALPRESS) – Le tre regioni italiane flagellate dal Maltempo di venerdì e sabato scorso, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime. Reale Group ha stanziato un fondo fino a 5 milioni di euro, finalizzato a portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, che non abbiano previsto le coperture per alluvione all'interno delle loro polizze. "La scorsa settimana, il Nord Italia, ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali – afferma Luigi Lana, presidente di Reale Group – Reale Group, come già fatto in precedenti occasioni, vuole dimostrare la propria ...

TORINO (ITALPRESS) – Le tre regioni italiane flagellate dal maltempo di venerdì e sabato scorso, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime. Reale Group ha ...

