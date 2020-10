Maltempo | alluvione in Piemonte | danni per 150 milioni | “stato di emergenza entro pochi giorni”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Per ilstiamo predisponendo la dichiarazione dello stato di, che sarà approvato nei prossimi giorni non appena avremo a disposizione una stima non spannometrica dei“: lo ha affermato il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut, a margine della prima tappa della sua visita nelle località più colpite dall’dello scorso fine settimana. Morassut ha sottolineato positivamente “il clima di collaborazione tra le istituzioni, gli enti locali e le reti dell’associazionismo“. “Mentre è in corso il completamento della raccolta dei dati, abbiamo una prima stima parziale deisubiti dal, che si aggira sui 150di euro, da cui si ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? ALLUVIONE PIEMONTE. Il Governatore Cirio 'Peggio dell'alluvione del 1994'. Garessio cerca di rialzare la… - SanremoNews : Maltempo, a Vessalico si rientra a casa dopo l'alluvione, l'appello di Manuela: 'Lasciateci pulire i fiumi' (foto e… - imperianews_it : Maltempo, a Vessalico si rientra a casa dopo l'alluvione, l'appello di Manuela: 'Lasciateci pulire i fiumi' (foto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo alluvione

3bmeteo

Ma continuiamo a chiamarlo maltempo. Non c’è una percezione collettiva di ciò ... data la frequenza con la quale avvengono i fenomeni estremi. Le alluvioni e le vittime di oggi non sono frutto del ...Dieci milioni di euro disponibili per le imprese e i cittadini per far fronte ai danni dell’alluvione che ha colpito molto duramente il Piemonte nei giorni scorsi. Li ha approvati il Consiglio regiona ...