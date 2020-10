repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - Agenzia_Ansa : ++ Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio ++ #ANSA AGGIORNAMENTI A BREVE - riotta : Liberati in Mali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, ostaggi italiani di militanti jihadisti dal 2018. I… - MPenikas : FQ: Mali, padre Maccalli e Nicola Chiacchio atterrati a Ciampino. I due italiani liberati accolti da Conte e Di Ma… - ZenatiDavide : Mali, padre Maccalli e Nicola Chiacchio atterrati a Ciampino. I due italiani liberati accolti da Conte e Di Maio: I… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali padre

Il missionario rapito in Mali liberato dopo due anni, è originario di Madignano: ieri sera tutte le chiese della diocesi unite nel festeggiamento. La ..."Questo pomeriggio sono finalmente rientrati in Italia padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio: li ho accolti in aeroporto, insieme al ministro Luigi Di Maio, anticipandogli la gioia della intera ...